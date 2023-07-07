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    Утильсбор на автомобили, ввозимые в РФ из-за рубежа для перепродажи, индексируют с 1 августа

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    Утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили повысят с 1 августа, 7 июля сообщает Interfax со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Разовый платеж за утилизацию легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей увеличится в отношении как юридических, так и физических лиц, которые целенаправленно ввозят их в РФ из-за рубежа для перепродажи, объяснил Мантуров. Принятые меры, по его словам, должны уравнять физических лиц, которые осуществляют коммерческую деятельность, с официальными продавцами.

    Размер индексации утильсбора Мантуров не уточнил, регулирующее повышение постановление правительства пока не опубликовано.

    Для граждан, которые привозят автомобили из-за границы для собственного потребления, ставка утильсбора останется прежней — от 3,4 до 5,2 тысячи рублей.

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