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    Семак о переговорах с Фернандесом: Мы ведем себя корректно

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции, которая прошла на базе команды в Удельном парке 7 июля, прокомментировал слухи о переходе защитника Марио Фернандеса. По его словам, вопреки ранее появившейся информации о том, что петербуржцы перебили предложение ЦСКА, «Зенит» вел себя корректно.

    «Мы вступили в контакт с агентом Фернандеса только после того, как сам агент объявил, что ЦСКА утратил приоритетное право. Я знаю это на 100 процентов. Как закончатся переговоры, посмотрим. Позиция клуба здесь абсолютно понятна. Нам игрок интересен, но дождемся результатов. Тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора», — подчеркнул Семак.

    Ранее сообщалось, что Фернандес уже обо всем договорился с «Зенитом». ЦСКА предлагал ему 1,5 млн евро в год, а петербургский клуб — 2,5 млн евро.

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