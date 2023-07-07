Семак о переговорах с Фернандесом: Мы ведем себя корректно

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции, которая прошла на базе команды в Удельном парке 7 июля, прокомментировал слухи о переходе защитника Марио Фернандеса. По его словам, вопреки ранее появившейся информации о том, что петербуржцы перебили предложение ЦСКА, «Зенит» вел себя корректно.



«Мы вступили в контакт с агентом Фернандеса только после того, как сам агент объявил, что ЦСКА утратил приоритетное право. Я знаю это на 100 процентов. Как закончатся переговоры, посмотрим. Позиция клуба здесь абсолютно понятна. Нам игрок интересен, но дождемся результатов. Тогда поговорим о позиции, если будет предмет для этого разговора», — подчеркнул Семак.

