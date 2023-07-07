Начальник на «Шевроле» ответил стрельбой на замечание на Салова. Потребовался «Перехват»

В тонкостях ПДД со стрельбой разбирались во Фрунзенском районе Петербурга. Для одного взрыв эмоций обернулся разбитым стеклом, для второго — уголовным делом.



Помощь полиции потребовалась 48-летнему руководителю отдела логистики накануне около половины пятого часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля. Проезжая по Салова на «Ниссан Альмера», он не разминулся с «Шевроле Нива».

Сошлись напротив станции метро «Бухарестская». Прийти к консенсусу помешал пистолет в руках второго водителя. Демонстрацией он не ограничился. Заявитель остался у «Ниссана» с разбитым стеклом со стороны пассажира.