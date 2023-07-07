    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, зап

    761мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.57eur100.72

    Начальник на «Шевроле» ответил стрельбой на замечание на Салова. Потребовался «Перехват»

    4978
    12 комментариев

    В тонкостях ПДД со стрельбой разбирались во Фрунзенском районе Петербурга. Для одного взрыв эмоций обернулся разбитым стеклом, для второго — уголовным делом.

    Помощь полиции потребовалась 48-летнему руководителю отдела логистики накануне около половины пятого часа дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля. Проезжая по Салова на «Ниссан Альмера», он не разминулся с «Шевроле Нива».

    Сошлись напротив станции метро «Бухарестская». Прийти к консенсусу помешал пистолет в руках второго водителя. Демонстрацией он не ограничился. Заявитель остался у «Ниссана» с разбитым стеклом со стороны пассажира.

    «Шевроле» искали по плану «Перехват», догнали у базы отдыха в Солнечном. В отдел увезли 55-летнего начальника отдела менеджеров и травматический пистолет. Мужчина процессуально задержан по делу о хулиганстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба
    ЛАЙК7
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close