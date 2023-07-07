Вспышка менингококковой инфекции в Ozon: пациентов всё больше

Число госпитализированных, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, выросло до восьми, сообщает 7 июля минздрав региона.
По данным на утро, шесть человек лечатся в Сысертской ЦРБ, еще двое доставлены в ГКБ №40 (вчера вечером были только шесть сотрудников Ozon в Сысертской больнице). Состояние всех пациентов удовлетворительное.
Менингококковой инфекцией заразились сотрудники распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, жившие в хостеле «Победа» в поселке Большой Исток, пишет E1.RU со ссылкой на компанию. Два человека скончались. Один из жителей хостела, Евгений, рассказал E1.RU, что 21-летний мужчина умер буквально за сутки.
«В это воскресенье парень умер. Четыре дня назад, получается. 21 год парню был, его Кирилл звали. У него отказали ноги, приехали, забрали в больницу, там он и умер», — говорит Евгений.
Отец одного из погибших, Роман, рассказывает, что сын жил в хостеле с гастарбайтерами. 22 июня заболели всей комнатой, написали менеджеру Ozon, попросили выходной, на что получили ответ: «Давайте завтра отдохнете».
«Помимо того что компания уверяет, что мой сын не работал на них, она убеждала остальных сотрудников в неверном диагнозе и отказывалась предпринимать карантинные меры», — заявил Роман.
30 июня, по его словам, сыну стало хуже. Он звонил маме, сказал, что едет в общежитие. 1 июля соседи вызвали ему скорую, вечером его госпитализировали, а через пять с половиной часов он умер.