Вспышка менингококковой инфекции в Ozon: пациентов всё больше

Число госпитализированных, заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, выросло до восьми, сообщает 7 июля минздрав региона.

По данным на утро, шесть человек лечатся в Сысертской ЦРБ, еще двое доставлены в ГКБ №40 (вчера вечером были только шесть сотрудников Ozon в Сысертской больнице). Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Менингококковой инфекцией заразились сотрудники распределительного центра Ozon в Екатеринбурге, жившие в хостеле «Победа» в поселке Большой Исток, пишет E1.RU со ссылкой на компанию. Два человека скончались. Один из жителей хостела, Евгений, рассказал E1.RU, что 21-летний мужчина умер буквально за сутки.

