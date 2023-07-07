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    Врачи о массовом заболевании менингитом в Екатеринбурге: защитить может только вакцинация

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    Защитить от менингита может только вакцинация, показана она практически всем, передает 7 июля РИА Новости. Об этом заявила глава референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

    Тема стала актуальной после событий в Екатеринбурге. Напомним, там массово заболели менингитом сотрудники распределительного центра OZON, «Фонтанка» писала об этом. 6 июля стало известно, что двое заболевших умерли.

    "Вакцинация от менингококковой инфекции показана практически всем при условии, что у взрослого или ребенка на данный момент нет острого заболевания. Перед прививкой необходима консультация педиатра или терапевта",- сказала Королева. Она уточнила, что у каждой вакцины есть свои возрастные ограничения.

    Следственный комитет РФ проводит проверки по каждому из двух смертельных случаев в Екатеринбурге. Прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.

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    МенингитЕкатеринбург
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