Кириенко и Балицкий посетили Запорожскую АЭС и осмотрели две школы в Энергодаре

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Также в ходе визита они осмотрели социальную инфраструктуру города, сообщается 6 июля в официальном телеграм-канале ЗАЭС.
Сергей Кириенко и Евгений Балицкий убедились, что на станции не нарушены пределы безопасности, весь комплекс ЗАЭС работает в штатном режиме. В Энергодаре они осмотрели школу №5 и школу бокса, где силами госкорпорации «Росатом» проводятся ремонтные работы.
Входящий в корпорацию «Росэнергоатом» возводит в Энергодаре новые школы, спортивные залы и сооружения.