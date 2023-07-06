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    Кириенко и Балицкий посетили Запорожскую АЭС и осмотрели две школы в Энергодаре

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    Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре посетили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Также в ходе визита они осмотрели социальную инфраструктуру города, сообщается 6 июля в официальном телеграм-канале ЗАЭС.

    Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС
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    Сергей Кириенко и Евгений Балицкий убедились, что на станции не нарушены пределы безопасности, весь комплекс ЗАЭС работает в штатном режиме. В Энергодаре они осмотрели школу №5 и школу бокса, где силами госкорпорации «Росатом» проводятся ремонтные работы.

    Входящий в корпорацию «Росэнергоатом» возводит в Энергодаре новые школы, спортивные залы и сооружения.

    Фото: Пресс-служба Запорожской АЭС

    4 июля в «Росэнергоатоме» заявили, что Украина собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия якобы разместила на крыше энергоблоков предметы, «похожие на взрывчатку». 5 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, обстановка напряженная.

    Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа накануне подчеркнул, что нет никаких оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС, которое сделал президент Украины Владимир Зеленский, назвав это «бессмыслицей для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС».

    Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, она расположена в Энергодаре. 4 марта 2022 года стало известно о полном установлении контроля над ЗАЭС со стороны России.

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