Всевидящее око. Кого в Петербурге оштрафует робот за колдобины и граффити

Нейросетевой комплекс
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Пасмурно, Без осадков
Ощущается как 23
1 м/с, с-в
762мм
55%
Пробки
1/10
Нейросетевой комплекс
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