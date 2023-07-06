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    Всевидящее око. Кого в Петербурге оштрафует робот за колдобины и граффити

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    Нейросетевой комплекс SC-iMVS-RM3 ездит по петербургским дворам и ищет нарушения. Функции: выявление повреждений асфальтобетонного покрытия, поиск трещин, выбоин, ям и так далее. Нарушителям прилетят штрафы, которые всё же можно оспорить. «Фонтанка» рассказывает, как работает новая система и кому теперь не уйти от наказания.

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