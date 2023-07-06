Дорого ли нынче к Черному морю. Мы посмотрели, есть ли шанс туда уехать из Петербурга

Билетов на поезд из Петербурга в сторону черноморских курортов с отправлением в ближайшие дни найти сложнее, чем иголку в стоге сена. Редкие плацкарты и купе попадаются ближе к 20-м числам. Все меняется стремительно. Вероятно, в продаже остались те, от которых отказываются туристы, глядя на фотографии переполненных пляжей. А билеты, которые мы успели заметить в своем материале, уже могут быть распроданы как горячие пирожки. «Фонтанка» изучила тенденцию и рассказывает, можно ли еще рвануть к морю.
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