Бил киянкой, душил проволокой. В Петербурге вынесен приговор рабочему, который убил заказчицу ремонта

Суд Приморского района приговорил к 7,5 годам лишения свободы в ИК строгого режима Алмаза Ибраева. Гражданин Киргизии признан виновным в убийстве 27-летней петербурженки, которая наняла мужчину делать ремонт в своей квартире. Об этом 6 июля сообщает горпрокуратура.



Осенью прошлого года тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено в строительном мусоре в квартире на Студенческой улице. Труп был завернут в полиэтилен. Следствие довольно быстро вышло на подозреваемого — 41-летнего приезжего из Киргизии. Было установлено, что потерпевшую в ходе конфликта он не менее 10 раз ударил по голове, после чего задушил руками и проволокой.