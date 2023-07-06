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    Боевые действия

    Россия возвратила из украинского плена 45 военных

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    Из украинского плена удалось вернуть 45 российских военнослужащих, сообщает 6 июля в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

    На данный момент с военными работают медики и психологи. В ближайшее время их доставят в военные госпиталя для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в министерстве.

    В Киеве также подтвердили обмен и заявили о возвращении 45 военнослужащих ВСУ и нацгвардии и двух гражданских.

    Последний раз обмен пленными происходил 11 июня. Тогда Минобороны сообщило о 94 возвращенных из плена российских военнослужащих. Одновременно с этим в офисе президента Украины говорили о возвращении 95 военнопленных.

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