Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военнопленных

94 российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории, сообщили в Минобороны 11 июня.

«Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в ведомстве.

Одновременно в офисе президента Украины рассказали о возвращении 95 военнопленных ВСУ.

11 апреля стало известно о возвращении 106 российских военнослужащих из украинского плена. Тогда сообщалось, что военных доставят в Москву самолетами ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.