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    Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военнопленных

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    94 российских военных вернулись с подконтрольной Украине территории, сообщили в Минобороны 11 июня.

    «Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в ведомстве.

    Одновременно в офисе президента Украины рассказали о возвращении 95 военнопленных ВСУ.

    11 апреля стало известно о возвращении 106 российских военнослужащих из украинского плена. Тогда сообщалось, что военных доставят в Москву самолетами ВКС России для прохождения лечения и реабилитации.

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