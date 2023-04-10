В Минобороны заявили об освобождении 106 российских военнопленных

106 российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговорного процесса. Об этом 10 апреля сообщили в Минобороны РФ.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев / Telegram
В плену бойцам, как отметили в МО, грозила смертельная опасность. Военных доставят в Москву самолетами ВКС России для прохождения лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заверили в министерстве.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возвращении 100 военнослужащих ВСУ, пишет РБК.
Последний раз о возвращении пленных в Минобороны РФ рассказывали 7 марта. Тогда были освобождены 90 российских военных.