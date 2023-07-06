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    В ходе обстрела села Новопетровка в Белгородской области погиб мужчина

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    Силы ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом 6 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал об одном пострадавшем — мужчине осколок попал в живот. Раненого госпитализировали, однако вскоре глава региона сообщил, что потерпевший скончался по пути в больницу.

    «К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем телеграм-канале и уточнил, что подомовой обход домов продолжается.

    Накануне в регионе был обстрелян городской округ Валуйки. На подлете к городу система ПВО сбила три цели и один беспилотник. По частному жилому сектору попали 12 снарядов из РСЗО «Град». Пострадал один человек: женщина получила осколочные ранения грудной клетки, её доставили в Валуйскую ЦРБ.

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