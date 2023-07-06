В ходе обстрела села Новопетровка в Белгородской области погиб мужчина

Силы ВСУ обстреляли село Новопетровка в Белгородской области. Об этом 6 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал об одном пострадавшем — мужчине осколок попал в живот. Раненого госпитализировали, однако вскоре глава региона сообщил, что потерпевший скончался по пути в больницу.



«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью. Самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем телеграм-канале и уточнил, что подомовой обход домов продолжается.