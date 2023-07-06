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    Улётный отдых. В Подмосковье крушение аттракциона с детьми попало на видео

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    Камера сняла ЧП в подмосковном парке культуры и отдыха, где во время катания с рельсов улетела кабинка карусели. Получившие травмы и незабываемые впечатления девочки чувствуют себя хорошо, заверяют власти.

    «Девочки дома, чувствуют себя хорошо. С родителями на связи. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий 6 июля. Видео случившегося публикуют в соцсетях.

    Фото: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области
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    По данным прокуратуры, в парке Орехово-Зуево с рельсов упала одна из кабинок аттракциона «Весёлая волна». В больницу с травмами различной степени тяжести увезли двух 15-летних девочек.

    Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК).

    Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

    В телеграм-канале главы городского округа уточнили, что аттракцион принадлежит частному лицу. Карусель была проверена технадзором и допущена к эксплуатации.

    Фото: Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области

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    АттракционПадениеПострадали дети
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