Улётный отдых. В Подмосковье крушение аттракциона с детьми попало на видео

Камера сняла ЧП в подмосковном парке культуры и отдыха, где во время катания с рельсов улетела кабинка карусели. Получившие травмы и незабываемые впечатления девочки чувствуют себя хорошо, заверяют власти.



«Девочки дома, чувствуют себя хорошо. С родителями на связи. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий 6 июля. Видео случившегося публикуют в соцсетях.