Попытка оседлать лошадь на Дворцовой стоила наезднику 350 тысяч рублей. Суд прекратил дело

Мировой судья судебного участка № 199 Петербурга рассмотрела уголовное дело Романа Максимова, который попытался вскочить на запряженную лошадь в центре Петербурга этой зимой. Обвинялся мужчина в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства, в данном случае кареты.



Как сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Максимов и потерпевшие заявили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Мужчина заплатил попавшим под лошадь 350 тысяч рублей. Суд производство прекратил.