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    Попытка оседлать лошадь на Дворцовой стоила наезднику 350 тысяч рублей. Суд прекратил дело

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    4 комментария

    Мировой судья судебного участка № 199 Петербурга рассмотрела уголовное дело Романа Максимова, который попытался вскочить на запряженную лошадь в центре Петербурга этой зимой. Обвинялся мужчина в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства, в данном случае кареты.

    Как сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Максимов и потерпевшие заявили ходатайство о прекращении дела в связи с примирением сторон. Мужчина заплатил попавшим под лошадь 350 тысяч рублей. Суд производство прекратил.

    39-летний механик 2 января запрыгнул на лошадь и пустился вскачь, крича «Вперед!» и подгоняя животное ударами ног по бокам. Лошадь понеслась в толпу, под колеса попали отец с двумя детьми.

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    Комментарии 4

    Гость06 Июл 2023 в 13:47
    № 199.
    +0−0
    Гость06 Июл 2023 в 13:31
    Гусар!
    +0−0
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