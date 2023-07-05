«Ъ»: Украинские беспилотники в Подмосковье и Новой Москве сбивали с помощью ЗРК «Панцирь-С1»

Недавнюю атаку беспилотников на Новую Москву и Подмосковье отразили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1». Один ударный дрон сбили с курса средствами радиоэлектронной борьбы. Подробности 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



По предварительной информации, утверждает издание, все беспилотники вылетели с территории Украины в ночь на 4 июля и несли порядка килограмма пластиковой взрывчатки каждый.



В Минобороны сообщали, что все аппараты перехватили. Один из беспилотников сбили с курса силы РЭБ, и он рухнул, остальные уничтожили в воздухе. Среди целей, предполагает «Ъ», мог быть аэропорт Внуково, который на несколько часов приостанавливал работу и 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ, расположенная в Кубинке.

