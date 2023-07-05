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    «Ъ»: Украинские беспилотники в Подмосковье и Новой Москве сбивали с помощью ЗРК «Панцирь-С1»

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    Недавнюю атаку беспилотников на Новую Москву и Подмосковье отразили с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования «Панцирь-С1». Один ударный дрон сбили с курса средствами радиоэлектронной борьбы. Подробности 5 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    По предварительной информации, утверждает издание, все беспилотники вылетели с территории Украины в ночь на 4 июля и несли порядка килограмма пластиковой взрывчатки каждый.

    В Минобороны сообщали, что все аппараты перехватили. Один из беспилотников сбили с курса силы РЭБ, и он рухнул, остальные уничтожили в воздухе. Среди целей, предполагает «Ъ», мог быть аэропорт Внуково, который на несколько часов приостанавливал работу и 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения ВДВ, расположенная в Кубинке.

    Два БПЛА сбили в районе поселка Филимонки, а еще два — у поселения Первомайское, которые входят в состав Новомосковского и Троицкого административных округов Москвы.

    Как стало известно «Ъ», по факту налета беспилотников на Новую Москву и ближнее Подмосковье планируется возбудить уголовное дело об акте терроризма.

    Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта научно-производственному объединению «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина на совершенствование систем противовоздушной обороны.

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