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    Суд взыскал в пользу петербурженки деньги за ненайденную любовь

    2016
    8 комментариев

    Мировой судья Петербурга рассмотрела иск Марии к брачному агентству о взыскании неотработанного аванса. 34-летняя женщина мечтала встретить любовь, но фирма ей в этом не помогла.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Мария еще в июне 2022 года обратилась в брачное агентство и заключила договор, согласно которому компания обязалась найти кандидата в женихи для петербурженки. В анкете она подробно описала, какого суженого хотела бы видеть рядом с собой. За услуги профессиональных свах Мария заплатила 40 тысяч рублей, но любовь не нашлась, а деньги не вернули. Женщина попросила взыскать с агентства сумму аванса.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мировой судья требования удовлетворила. Представитель брачного агентства в суд не явился.

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    Комментарии 8

    daisychain05 Июл 2023 в 16:14
    ИМХО всё зависит от того, что обещали в рекламе и что было в договоре.
    А так, это примерно как трясти деньги со спортзала за то, что купил абонемент и не приобрел телеса Аполлона (хотя на рекламных постерах все, кто там занимается - один краше другого).
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 16:13
    ссылку на профиль - в студию... щас мужики оценят мадам и выскажут своё мнение =))))
    +1−0
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