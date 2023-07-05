Суд взыскал в пользу петербурженки деньги за ненайденную любовь

Мировой судья Петербурга рассмотрела иск Марии к брачному агентству о взыскании неотработанного аванса. 34-летняя женщина мечтала встретить любовь, но фирма ей в этом не помогла.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Мария еще в июне 2022 года обратилась в брачное агентство и заключила договор, согласно которому компания обязалась найти кандидата в женихи для петербурженки. В анкете она подробно описала, какого суженого хотела бы видеть рядом с собой. За услуги профессиональных свах Мария заплатила 40 тысяч рублей, но любовь не нашлась, а деньги не вернули. Женщина попросила взыскать с агентства сумму аванса.