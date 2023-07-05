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    ЕГЭ на 300 баллов сдали 17 человек, более 900 нарушителей выгнали с экзамена

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    9 комментариев

    В этом году, по данным Рособрнадзора, 17 человек в России сдали Единый государственный экзамен на 300 баллов.

    Более 7 тысяч человек получили 100 баллов на одном из экзаменов, а 456 человек — на двух. Об этом сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Рособрнадзора Анзора Музаева на пресс-конференции «Предварительные итоги кампании ЕГЭ».

    «К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек», — сказал Музаев на пресс-конференции.

    В частности, по его словам, 327 человек поймали на использовании средств связи, у 390 заметили шпаргалки. 252 попались на других нарушениях. Их всех удалили с экзамена.

    Отметим, что шпаргалка на ЕГЭ может сделать ученика подсудимым — «Фонтанка» рассказывала о таком случае.

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    Комментарии 9

    Гость05 Июл 2023 в 14:55
    На чёрное ставили?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 14:51
    Лига ставок так скучает по своим воображаемым врагам, что пытается блеснуть деградацией даже в новостях на совсем другую тему... 🥱
    +0−0
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