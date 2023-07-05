ЕГЭ на 300 баллов сдали 17 человек, более 900 нарушителей выгнали с экзамена

В этом году, по данным Рособрнадзора, 17 человек в России сдали Единый государственный экзамен на 300 баллов.



Более 7 тысяч человек получили 100 баллов на одном из экзаменов, а 456 человек — на двух. Об этом сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на презентацию главы Рособрнадзора Анзора Музаева на пресс-конференции «Предварительные итоги кампании ЕГЭ».



«К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек», — сказал Музаев на пресс-конференции.



В частности, по его словам, 327 человек поймали на использовании средств связи, у 390 заметили шпаргалки. 252 попались на других нарушениях. Их всех удалили с экзамена.

