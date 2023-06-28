У петербургской выпускницы на ЕГЭ выпала из кармана шпаргалка. Суд не стал её наказывать

Устным замечаем завершилось судебное разбирательство в отношении петербургской выпускницы, которая пришла на экзамен с подсказками. Воспользоваться ими она не успела.
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 июня, мировой судья прекратил административное дело в отношении выпускницы Юлии. Во время сдачи ЕГЭ по русскому языку у девушки из кармана выпали справочные материалы. На заседании она пояснила, что взяла с собой шпаргалку, потому что сильно нервничала, пользоваться ей не собиралась
Суд счел правонарушение незначительным и ограничился устным замечанием.
Протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации» на ЕГЭ составляют не только в отношении выпускников, но и в отношении педагогов. «Фонтанка» рассказывала историю учительницы начальных классов, которую за судили за то, что юноша достал на экзамене телефон.