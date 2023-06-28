    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.05eur93.14

    У петербургской выпускницы на ЕГЭ выпала из кармана шпаргалка. Суд не стал её наказывать

    193
    2 комментария

    Устным замечаем завершилось судебное разбирательство в отношении петербургской выпускницы, которая пришла на экзамен с подсказками. Воспользоваться ими она не успела.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 июня, мировой судья прекратил административное дело в отношении выпускницы Юлии. Во время сдачи ЕГЭ по русскому языку у девушки из кармана выпали справочные материалы. На заседании она пояснила, что взяла с собой шпаргалку, потому что сильно нервничала, пользоваться ей не собиралась

    Суд счел правонарушение незначительным и ограничился устным замечанием.

    Протоколы по пункту 4 статьи 19.30 КоАП «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации» на ЕГЭ составляют не только в отношении выпускников, но и в отношении педагогов. «Фонтанка» рассказывала историю учительницы начальных классов, которую за судили за то, что юноша достал на экзамене телефон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close