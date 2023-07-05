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    Девушка получила 17 лет за убийство отца и нападение на детсад с ружьем в Красноярске

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    8 комментариев

    Суд в Красноярске приговорил к 17 годам колонии девушку, которую обвиняли в убийстве отца и нападении на детский сад. Об этом 5 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

    Фото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    Как пишет NGS24, Полина Дворкина, она же Софья Кечина — дочь известного красноярского журналиста Натальи Кечиной. Незадолго до преступления девушка сменила имя. 30 марта 2022 года она (ей было 19 лет) застрелила своего отца в квартире, где они жили, затем пришла в детский сад № 31 со спрятанным под одеждой ружьем. В приемной воспитатели заметили, что из-под пальто девушки видно ружье, вызвали полицию и попытались забрать оружие. В ходе борьбы произошел выстрел, пуля попала в стену, никто не пострадал. На помощь пришла инструктор по физподготовке: она повалила девушку на пол и удерживала до приезда правоохранителей. На допросе Полина Дворкина рассказала, что хотела убить мальчиков в детском саду.

    Красноярский краевой суд назначил Дворкиной 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года и с содержанием в колонии общего режима, лечение у врача-психиатра. Она должна выплатить матери один миллион рублей в качестве компенсации. Также суд постановил уничтожить футболку, в которой Дворкина выступала на тему феминизма.

    t.me/ngs24_krsk

    Прокурор запрашивал для неё 19 лет лишения свободы в колонии общего режима и 2 года ограничения свободы. Сама она признала себя виновной в убийстве, но не согласилась с квалификацией. В том, что касается нападения в детском саду, вину она признала частично.

    В январе этого года охранникам детского сада дали реальные сроки в колонии. Два с половиной года получила сотрудница охранной фирмы и два — директор, сообщал NGS24.

    Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

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    УДИВЛЕНИЕ3
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    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    ДЮрьевич05 Июл 2023 в 13:10
    По приговору - лечение у врача-психиатра? Откуда тогда наказание, если она психически не здорова?
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:18
    "дЭвушка"
    +0−0
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