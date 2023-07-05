На юге Петербурга мужчина пришел получать зарплату с канистрой бензина и зажигалкой

Сотрудники полиции задержали в Московском районе мужчину, который под угрозой поджога офиса требовал выплатить ему зарплату.
Визит сотрудника в охранную компанию на Смоленской улице накануне около десяти утра напугал коллег до того, что они позвонили в 112, стало известно «Фонтанке» 5 июля. По предварительной информации, 62-летний охранник пришел офис с канистрой, разлил на полу бензин и обещал поджечь. Он с салфеткой и зажигалкой в урках якобы требовал выплатить ему задолженность по заработной плате за 1,5 месяцев.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Там в отношении него составили протокол о «мелком хулиганстве».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.