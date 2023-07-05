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    23 взрослых и двое детей ранены при обстреле Макеевки в ДНР

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    5 комментариев

    Не менее 25 человек пострадали при обстреле Макеевки в ДНР, сообщил 5 июля в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Кстати, Макеевка — родной город Пушилина.

    «На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин.

    «Фонтанка» рассказывала об обстреле Макеевки вечером 4 июля. По городским кварталам было выпущено 4 ракеты из реактивных систем залпового огня.

    Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы № 2, а также жилые дома в Червоногвардейском районе. Пациентов поврежденной больницы эвакуировали.

    Позднее Ключаров сообщил ТАСС, что один человек в Макеевке в результате обстрела погиб.

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    Комментарии 5

    Михаил Микушин05 Июл 2023 в 01:47
    Когда празднуем победу?
    +2−0
    Гость05 Июл 2023 в 01:28
    Ответным ударом надо прям в центр Киева. Надо туда подарок выслать сразу 40 ракет.
    +0−3
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