23 взрослых и двое детей ранены при обстреле Макеевки в ДНР

Не менее 25 человек пострадали при обстреле Макеевки в ДНР, сообщил 5 июля в своём телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Кстати, Макеевка — родной город Пушилина.



«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин.



«Фонтанка» рассказывала об обстреле Макеевки вечером 4 июля. По городским кварталам было выпущено 4 ракеты из реактивных систем залпового огня.



Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы № 2, а также жилые дома в Червоногвардейском районе. Пациентов поврежденной больницы эвакуировали.

