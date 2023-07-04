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    Мэр Макеевки: при обстреле пострадала больница, есть раненые

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    2 комментария

    При обстреле города Макеевка в ДНР было повреждено здание больницы. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

    Собеседник агентства рассказал, что также проверяется предварительная информация о ранениях местных жителей.

    Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что серьезно пострадало хирургическое отделение городской больницы №2, а также жилые дома в Червоногвардейском районе, и есть раненые. Пациентов поврежденной больницы эвакуируют, передает ТАСС со ссылкой на Ключарова.

    По словам мэра, во многих районах повреждено городское освещение, поэтому оценить ущерб трудно. «В восьми медицинских организациях города Макеевка взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады», — написал он в своем телеграм-канале.

    t.me/kamishov_a_s

    t.me/kamishov_a_s

    ЧП Донецк Z

    Ранее сообщалось, что по Донецку и Макеевке выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Кадры обстрела публикуют в соцсетях.

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    Донецк и МакеевкаОбстрел
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    Комментарии 2

    правду не задушишь не убьёшь!04 Июл 2023 в 23:56
    а что там так рвануло что аж в восьми (карл!) больницах окна повылетали?
    +0−0
    triton197704 Июл 2023 в 23:54
    Ну вполне вероятно, что они изначально в больницу и предполагали "угодить"..
    +0−1
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