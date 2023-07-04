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    ТАСС: по Макеевке и Донецку выпустили четыре ракеты

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    10 комментариев

    По Донецку и Макеевке выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает 4 июля ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Напомним, ранее в соцсетях ДНР появились кадры обстрела. «Ударную волну услышал весь город», «Жесть. Момент прилета. ВСУ бьют по мирным жителям города», — комментировали видео авторы роликов. Одним из первых кадры опубликовал телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

    «ЧП Донецк Z»

    «ЧП Донецк Z»

    Как передавало ТАСС со ссылкой на мэра Донецка Алексея Кулемзина, ВСУ вели огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам. В Макеевке жители нескольких районов города укрылись в подвалах. «Фонтанка» писала об этом здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 10

    Гость04 Июл 2023 в 23:11
    Очень хорошо, но мало!
    +2−1
    Гость04 Июл 2023 в 23:09
    Наверное в Мариуполе было существенно хуже
    +3−0
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