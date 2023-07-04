ТАСС: по Макеевке и Донецку выпустили четыре ракеты

По Донецку и Макеевке выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает 4 июля ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.



Напомним, ранее в соцсетях ДНР появились кадры обстрела. «Ударную волну услышал весь город», «Жесть. Момент прилета. ВСУ бьют по мирным жителям города», — комментировали видео авторы роликов. Одним из первых кадры опубликовал телеграм-канал «ЧП Донецк Z».