Пожар на Лиговском победили. Обошлось без пострадавших

Пожар в
Из-за пожара, которому на недолгий срок был присвоен повышенный уровень сложности, на Лиговском проспекте блокировали дорожное движение. Огонь разошелся на 300 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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Пожар в
Из-за пожара, которому на недолгий срок был присвоен повышенный уровень сложности, на Лиговском проспекте блокировали дорожное движение. Огонь разошелся на 300 квадратных метров.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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