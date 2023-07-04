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    Пожар на Лиговском победили. Обошлось без пострадавших

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    Пожар в доме 281 по Лиговскому проспекту ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Потушить здание удалось к половине девятого вечера 4 июля.

    Из-за пожара, которому на недолгий срок был присвоен повышенный уровень сложности, на Лиговском проспекте блокировали дорожное движение. Огонь разошелся на 300 квадратных метров.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

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    Пожар на Лиговском проспекте
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