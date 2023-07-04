Крупный пожар на Лиговском локализовали

Номер сложности пожара на Лиговском проспекте понизили до обычного. Возгорание локализовали — по предварительным данным, никто не пострадал.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
Локализовать пожар на 300 квадратных метрах удалось примерно к 19:40, сообщает 4 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Дом №281 все еще тушат 32 человека и 8 единиц техники. Также к месту пожара выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.
«Фонтанка» показывала кадры с места событий.