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    Крупный пожар на Лиговском локализовали

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    Номер сложности пожара на Лиговском проспекте понизили до обычного. Возгорание локализовали — по предварительным данным, никто не пострадал.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Локализовать пожар на 300 квадратных метрах удалось примерно к 19:40, сообщает 4 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Дом №281 все еще тушат 32 человека и 8 единиц техники. Также к месту пожара выехали сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воздуха.

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    «Фонтанка» показывала кадры с места событий.

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