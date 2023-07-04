Пожар на Лиговском разросся до повышенного номера и 300 «квадратов»

Пожару на Лиговском проспекте присвоили повышенный номер сложности — 1-БИС. Его площадь составляет уде 300 квадратных метров.



Горит обстановка в кирпичном одноэтажном здании 15 на 20 метров, сообщает 4 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Известно о пожаре стало в 18:44, сейчас на месте работают уже 32 спасателя с 8 машинами.

«Фонтанка» показывала, как от дома 281 по Лиговскому проспекту расползается дым. В здании находятся отделение банка и магазин хозтоваров и бытовой химии, а также его производственное предприятие.