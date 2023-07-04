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    Пожар на Лиговском разросся до повышенного номера и 300 «квадратов»

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    1 комментарий

    Пожару на Лиговском проспекте присвоили повышенный номер сложности — 1-БИС. Его площадь составляет уде 300 квадратных метров.

    Горит обстановка в кирпичном одноэтажном здании 15 на 20 метров, сообщает 4 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Известно о пожаре стало в 18:44, сейчас на месте работают уже 32 спасателя с 8 машинами.

    «Фонтанка» показывала, как от дома 281 по Лиговскому проспекту расползается дым. В здании находятся отделение банка и магазин хозтоваров и бытовой химии, а также его производственное предприятие.

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    Комментарии 1

    28027544304 Июл 2023 в 19:43
    \Его площадь составляет уде 300\

    Женя, у тебя насморк?
    +0−0
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