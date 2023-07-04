Малком вышел на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» с новорожденным сыном

Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком вышел на второй матч Кубка PARI Премьер против сербской «Црвены Звезды» с новорожденным сыном. Напомним, что мальчик родился в конце прошлого сезона, в ночь празднования десятого чемпионства петербургской команды.

В интервью «Фонтанке» Малком рассказывал, что почти сразу же улетел в Бразилию через Париж.



«Мне кажется, никогда быстро так не путешествовал, но, к сожалению, на сами роды не успел. Приехал и познакомился с новорожденным сыном уже в Бразилии», — говорил Малком.

