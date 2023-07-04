    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    756мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.55eur97.74

    Малком вышел на матч «Зенит» — «Црвена Звезда» с новорожденным сыном

    1563
    1 комментарий

    Бразильский нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком вышел на второй матч Кубка PARI Премьер против сербской «Црвены Звезды» с новорожденным сыном. Напомним, что мальчик родился в конце прошлого сезона, в ночь празднования десятого чемпионства петербургской команды.

    В интервью «Фонтанке» Малком рассказывал, что почти сразу же улетел в Бразилию через Париж.

    «Мне кажется, никогда быстро так не путешествовал, но, к сожалению, на сами роды не успел. Приехал и познакомился с новорожденным сыном уже в Бразилии», — говорил Малком.

    Мальчика назвали Габриэль в честь архангела Гавриила.

    Игра проходит в эти минуты на «Газпром Арене». Счет пока 0:1 в пользу сербской команды.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 20:34
    вољени ЦЗБГ 🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close