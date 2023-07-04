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    «Антон, а ты чего не отвечаешь, ты воспитанный человек?» Путин с девочкой Раисат из Дербента позвонили Силуанову

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    1 комментарий

    Президент России Владимир Путин 4 июля встретился в Кремле c девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которая расстроилась, что не смогла увидеть главу государства во время его визита в Дербент.

    На встречу юная россиянка приехала со своими родителями Ахметом и Култум Акиповыми, пишет РИА Новости.

    Путин сказал, что увидел видео с плачущей девочкой уже в Москве.

    «Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», — сказал президент. Путин пригласил Раисат посидеть в президентском кресле и они вдвоем провели разговор по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым.

    «Антон Германович, вот у меня гости из Дагестана из Дербента, — сказал Путин и попросил Раисат поздороваться. На ее приветствие Силуанов отреагировал не сразу.

    «Слышишь Антон, а ты чего не отвечаешь, ты воспитанный человек?», — спросил президент.

    «Вот у них выпадающие доходы на несколько миллиардов, реконструкция уличной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем делать?», — продолжил Путин, на что Силуанов ответил, что принято решение выделить республике 5 миллиардов рублей в ближайшее время.

    28 июня Владимир Путин вышел к сотням жителей Дербента, которые устроили президенту РФ овацию. Судя по видео, глава государства сфотографировался вместе с девочкой, которая очень хотела сделать селфи с ним. Также в рамках рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин посетил археологический комплекс «Цитадель «Нарын-Кала»» и Дербентскую Джума-мечеть, имеющие статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 20:04
    Повезло Республике Дагестан... 😳
    У нас в городе нет детей, желающих селфи с Путиным? Глядишь, на строительство станций метрополитена нам бы тоже подкинул денег... 🤭
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