«Антон, а ты чего не отвечаешь, ты воспитанный человек?» Путин с девочкой Раисат из Дербента позвонили Силуанову

Президент России Владимир Путин 4 июля встретился в Кремле c девочкой из Дагестана Раисат Акиповой, которая расстроилась, что не смогла увидеть главу государства во время его визита в Дербент.

На встречу юная россиянка приехала со своими родителями Ахметом и Култум Акиповыми, пишет РИА Новости.

Путин сказал, что увидел видео с плачущей девочкой уже в Москве.

«Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», — сказал президент. Путин пригласил Раисат посидеть в президентском кресле и они вдвоем провели разговор по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым.



«Антон Германович, вот у меня гости из Дагестана из Дербента, — сказал Путин и попросил Раисат поздороваться. На ее приветствие Силуанов отреагировал не сразу.



«Слышишь Антон, а ты чего не отвечаешь, ты воспитанный человек?», — спросил президент.

«Вот у них выпадающие доходы на несколько миллиардов, реконструкция уличной сети, развитие объектов туризма и завершение строительства спортивного комплекса. Не хватает денег. Что будем делать?», — продолжил Путин, на что Силуанов ответил, что принято решение выделить республике 5 миллиардов рублей в ближайшее время.

