Путин в Дербенте вышел к сотням людей на площади

Владимир Путин вышел к сотням жителей Дербента. Они устроили президенту РФ овацию. Судя по видео, глава государства сфотографировался вместе с девочкой, которая очень хотела сделать селфи с ним. Кадры общения выложил в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Перед тем, как выйти на площадь, Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Обсуждали на ней, в том числе, и недавнюю попытку вооруженного мятежа.



«В Дагестане нет человека, который не поддержал бы решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года. В Дагестане нет ни одного человека, который не выразил бы поддержку после вашего обращения к народу», — начал разговор Меликов на встрече с президентом(цитата по РИА Новости).

