Путин в Дербенте вышел к сотням людей на площади

Владимир Путин вышел к сотням жителей Дербента. Они устроили президенту РФ овацию. Судя по видео, глава государства сфотографировался вместе с девочкой, которая очень хотела сделать селфи с ним. Кадры общения выложил в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Перед тем, как выйти на площадь, Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Обсуждали на ней, в том числе, и недавнюю попытку вооруженного мятежа.
«В Дагестане нет человека, который не поддержал бы решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года. В Дагестане нет ни одного человека, который не выразил бы поддержку после вашего обращения к народу», — начал разговор Меликов на встрече с президентом(цитата по РИА Новости).
«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — сказал Владимир Путин.
В Дагестане президент в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития туризма.
«Развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в России идет хорошими темпами, но важно не отклоняться от намеченных целей и планов», — заявил Путин.
Президент РФ поручил кабмину совместно с регионом обеспечить развитие Дербента, источники финансирования должны быть определены.
Также в рамках рабочей поездки в Дагестан Владимир Путин посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель «Нарын-Кала» и Дербентскую Джума-мечеть, имеющие статус памятников федерального значения и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.