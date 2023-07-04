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    Доходы Петербурга по итогам первого полугодия упали на 13% по сравнению с прошлым годом

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    6 комментариев

    В первом полугодии 2023 года доходы бюджета Петербурга составили 543,5 млрд рублей. Такие данные опубликовал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников 4 июля.

    Это 52% от годового плана, отметил он. Но если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года (626 млрд рублей), то доходы городской казны в этом году оказались на 13% ниже.

    Расходы бюджета составили 461,3 млрд рублей. Текущий профицит — 82,2 млрд рублей.

    Ранее комфин комментировал, что причиной снижения доходов является изменение налогового законодательства, из-за которого в казну Петербурга поступает меньше денег от бывших консолидированных групп налогоплательщиков, а также переход на Единый налоговый платеж, который сдвинул даты уплаты налогов.

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    Комментарии 6

    Эд Хэммет04 Июл 2023 в 19:54
    Могло быть и хуже с учетом ситуации в Газпроме. Разве западные санкции работают?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 19:51
    А что случилось?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 19:49
    Газпром недоплатил?
    +0−0
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