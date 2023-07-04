Два Владимира Владимировича пошутили в Кремле по поводу своего возраста «50+»

В Екатерининском зале Кремля 4 июля прошла встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Во время мероприятия губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур рассказал, что входит в возрастную группу «50+», на что президент РФ Владимир Путин шуточно ответил, что «есть Владимир Владимирович постарше».
«На вас и равняюсь», — заключил томский губернатор.
Ранее Путин пошутил, что во время работы с инициативами граждан чиновники могут послать «куда дальше», чем просто направо и налево. Затем президент все-таки ответил серьезно на вопрос участницы встречи.