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    Два Владимира Владимировича пошутили в Кремле по поводу своего возраста «50+»

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    7 комментариев

    В Екатерининском зале Кремля 4 июля прошла встреча президента РФ Владимира Путина с выпускниками кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

    Во время мероприятия губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур рассказал, что входит в возрастную группу «50+», на что президент РФ Владимир Путин шуточно ответил, что «есть Владимир Владимирович постарше».

    «На вас и равняюсь», — заключил томский губернатор.

    Ранее Путин пошутил, что во время работы с инициативами граждан чиновники могут послать «куда дальше», чем просто направо и налево. Затем президент все-таки ответил серьезно на вопрос участницы встречи.

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    Комментарии 7

    Гость04 Июл 2023 в 15:47
    шутки шутками, но дед реально засиделся на этом свете
    +1−0
    Гость04 Июл 2023 в 15:43
    А говорили в Украине клоуны! Куда им до российских!
    +1−0
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