«Могут послать и дальше»: Путин пошутил о работе российских чиновников

При работе с инициативами граждан российские чиновники могут «послать куда дальше», чем просто направо и налево, пошутил 29 июня президент РФ Владимир Путин во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».



«Дело в том, что нет "коридора" для того чтобы человек от своей инициативы дошел до финального решения. На пути стоит очень много препонов: один чиновник — налево послал, второй — направо послал», — рассказала одна из участниц встречи.



«Это не самый плохой вариант. Могут послать и подальше», — пошутил Владимир Путин.

