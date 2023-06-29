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    «Могут послать и дальше»: Путин пошутил о работе российских чиновников

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    При работе с инициативами граждан российские чиновники могут «послать куда дальше», чем просто направо и налево, пошутил 29 июня президент РФ Владимир Путин во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

    «Дело в том, что нет "коридора" для того чтобы человек от своей инициативы дошел до финального решения. На пути стоит очень много препонов: один чиновник — налево послал, второй — направо послал», — рассказала одна из участниц встречи.

    «Это не самый плохой вариант. Могут послать и подальше», — пошутил Владимир Путин.

    Затем глава государства отметил, что такой коридор все-таки есть. По его словам, в России каждый год проводятся конкурсы, где граждане участвуют в развитии «определенных проектов».

    Ранее Путин во время выставки сделал рисунок на сенсорной доске. Получилась мордашка с волнистыми щеками.

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