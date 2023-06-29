Не мышонок, не лягушка. Путин нарисовал неожиданный рисунок

Во время обхода выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) президент РФ Владимир Путин сделал рисунок на сенсорной доске. Видео процесса опубликовал в четверг, 29 июня, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«Президенту напомнили, что 10 лет назад он нарисовал кошку на иностранной сенсорной панели. И теперь попросили нарисовать что-то на российском экране», — говорится в посте Зарубина.
Сегодня проходит форум АСИ «Сильные идеи для нового времени».
Рисунок «Кошка. Вид сзади» Владимир Путин сделал в 2013 году, когда посещал школу № 7 в Кургане. В этот момент глава государства осматривал кабинет информатики.