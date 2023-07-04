Макрон предложил ввести штрафы для семей участников протестов

Наказывать финансово участвующих в протестах молодых людей предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Санкции предполагается применять к семьям погромщиков, сообщает 4 июля France24.

Предложение прозвучало на встрече главы государства с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC), которая состоялась минувшей ночью в кафе на севере Парижа.



«Своего рода минимальный тариф после первой выходки», — объяснил Макрон. Размер предполагаемого штрафа не уточняется. Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.

