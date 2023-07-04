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    Макрон предложил ввести штрафы для семей участников протестов

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    30 комментариев

    Наказывать финансово участвующих в протестах молодых людей предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Санкции предполагается применять к семьям погромщиков, сообщает 4 июля France24.

    Предложение прозвучало на встрече главы государства с представителями полицейской бригады по борьбе с преступностью (BAC), которая состоялась минувшей ночью в кафе на севере Парижа.

    «Своего рода минимальный тариф после первой выходки», — объяснил Макрон. Размер предполагаемого штрафа не уточняется. Глава государства выразил поддержку полицейским силам после нескольких дней беспорядков в городах Франции.

    Он добавил, что пик массовых беспорядков во Франции пройден и теперь приоритетом становится установление «прочного порядка».

    Протесты вспыхнули во Франции и Бельгии после того, как 27 июня офицер полиции застрелил 17-летнего Наэля М. По данным властей, по всей стране зафиксировано порядка 3,8 тысячи поджогов. Протестующие жгут автомобили, здания полиции и местных администраций, разграблено 250 отделений банков, 200 продуктовых магазинов и порядка десяти торговых центров. Сотни полицейских и пожарных, по данным France24, получили ранения в результате протестов, сколько пострадало протестующих — не уточняется.

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    Комментарии 30

    chip104 Июл 2023 в 15:28
    Президентом Франции должен быть араб, французы - вырождающаяся нация, слабая и не жизнеспособная с точки зрения эволюции, содомский грех еще никакому народу пользы не приносил!
    +0−1
    Гость04 Июл 2023 в 15:21
    А члены семей то причем тут?
    Аааа это же демократия!)
    +1−0
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