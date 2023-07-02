Протесты во Франции перекинулись на Бельгию и Великобританию. Как прошла пятая ночь погромов в Пятой республике

Погромы во Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Полиция говорит, что на парижских улицах стало спокойнее.
Мэр города
Тем временем протесты, в которых участвуют молодежь и дети младше
«Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью на Швейцарию и Бельгию», — сообщил по этому поводу британский политик Пол Голдинг. Как уточняет издание The Brussels Times, протестующие собрались в Брюсселе около станции метро «Луиза» в ночь на 2 июля, откликнувшись на призывы в соцсетях устроить митинг в знак протеста против убийства полицией
Как сообщает французский телеканал BFMTV, во Франции в ночь на 2 июля арестовали 719 человек. При этом в столице и пригородах ночью дежурили около 7 тысяч полицейских. Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин отметил, что эта ночь оказалась для Пятой республики спокойнее предыдущих благодаря «решительным действиям сил безопасности».
Беспорядки во Франции не утихают с 27 июня, когда полицейские застрелили