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    Протесты во Франции перекинулись на Бельгию и Великобританию. Как прошла пятая ночь погромов в Пятой республике

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    Погромы во Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Полиция говорит, что на парижских улицах стало спокойнее.

    Мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что в ночь на 2 июля участники погромов напали на его дом. Чиновник написал в соцсетях, что сам он в этот момент находился в ратуше, а его семья стала жертвой покушения: жена и ребенок получили ранения. Погромщики протаранили автомобилем его дом, а затем подожгли его. Местная прокуратура возбудила дело о покушении на убийство, сообщает телеканал BFMTV.

    Тем временем протесты, в которых участвуют молодежь и дети младше 15 лет, перекинулись на Швейцарию и Бельгию. Во время ночных погромов в швейцарском городе Лозанна участники беспорядков грабили магазины. Из семи задержанных нарушителей шестеро — несовершеннолетние, сообщает издание 20Minutes со ссылкой на полицию. В публикации говорится, что это дети португальского, боснийского, сомалийского, грузинского и сербского происхождения. Среди задержанных только один швейцарец — 24-летний мужчина. Как и во Франции, участники погромов отреагировали на призывы в соцсетях выйти на улицы.

    «Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью на Швейцарию и Бельгию», — сообщил по этому поводу британский политик Пол Голдинг. Как уточняет издание The Brussels Times, протестующие собрались в Брюсселе около станции метро «Луиза» в ночь на 2 июля, откликнувшись на призывы в соцсетях устроить митинг в знак протеста против убийства полицией 17-летнего подростка во Франции. В результате бельгийская полиция арестовала 35 человек, из которых 31 оказался несовершеннолетним.

    Как сообщает французский телеканал BFMTV, во Франции в ночь на 2 июля арестовали 719 человек. При этом в столице и пригородах ночью дежурили около 7 тысяч полицейских. Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин отметил, что эта ночь оказалась для Пятой республики спокойнее предыдущих благодаря «решительным действиям сил безопасности».

    Беспорядки во Франции не утихают с 27 июня, когда полицейские застрелили 17-летнего подростка арабского происхождения по имени Наэль. По версии правоохранителей, юноша отказался подчиниться требованиям полиции и попытался скрыться после того как его попросили выйти из автомобиля. В отношении полицейского, который выстрелил Наэлю в грудь, возбуждено уголовное дело. Тем не менее погромы начались в Париже, Марселе, Лионе, Страсбурге, Нанте и другие городах Франции. Участвуют в них преимущественно подростки и дети мигрантов, которые организуются в группы через социальные сети.

    © Фонтанка.Ру

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