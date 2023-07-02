Протесты во Франции перекинулись на Бельгию и Великобританию. Как прошла пятая ночь погромов в Пятой республике

Погромы во Франции перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Полиция говорит, что на парижских улицах стало спокойнее. Мэр города Л'Ай-ле-Роз Венсан Жанбрюн заявил, что в ночь на 2 июля участники погромов напали на его дом. Чиновник написал в соцсетях, что сам он в этот момент находился в ратуше, а его семья стала жертвой покушения: жена и ребенок получили ранения. Погромщики протаранили автомобилем его дом, а затем подожгли его. Местная прокуратура возбудила дело о покушении на убийство, сообщает телеканал BFMTV.

Тем временем протесты, в которых участвуют молодежь и дети младше 15 лет , перекинулись на Швейцарию и Бельгию. Во время ночных погромов в швейцарском городе Лозанна участники беспорядков грабили магазины. Из семи задержанных нарушителей шестеро — несовершеннолетние, сообщает издание 20Minutes со ссылкой на полицию. В публикации говорится, что это дети португальского, боснийского, сомалийского, грузинского и сербского происхождения. Среди задержанных только один швейцарец — 24-летний мужчина. Как и во Франции, участники погромов отреагировали на призывы в соцсетях выйти на улицы.

«Беспорядки и грабежи во Франции распространились сегодня ночью на Швейцарию и Бельгию», — сообщил по этому поводу британский политик Пол Голдинг. Как уточняет издание The Brussels Times, протестующие собрались в Брюсселе около станции метро «Луиза» в ночь на 2 июля, откликнувшись на призывы в соцсетях устроить митинг в знак протеста против убийства полицией 17-летнего подростка во Франции. В результате бельгийская полиция арестовала 35 человек, из которых 31 оказался несовершеннолетним.

Как сообщает французский телеканал BFMTV, во Франции в ночь на 2 июля арестовали 719 человек. При этом в столице и пригородах ночью дежурили около 7 тысяч полицейских. Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин отметил, что эта ночь оказалась для Пятой республики спокойнее предыдущих благодаря «решительным действиям сил безопасности».