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    Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года

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    45 комментариев

    Курс евро на Мосбирже поднялся на 1,41%, до 98,01 рубля, впервые с 29 марта 2022 года.

    Ближе к 14 часам евро замедлил рост до 97,99 рубля. Тем временем доллар прибавил в цене 1,27%, до 89,8 рубля, а юань — 1,86%, до 12,4 рубля.

    Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.

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    Комментарии 45

    Гость04 Июл 2023 в 15:42
    нет у нас экономистов, нету
    +0−0
    Leo.S04 Июл 2023 в 15:30
    Дедолларизация набирает обороты.
    +0−0
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