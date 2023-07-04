Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро на Мосбирже поднялся на 1,41%, до
Ближе к 14 часам евро замедлил рост до
Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.
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Курс евро на Мосбирже поднялся на 1,41%, до
Ближе к 14 часам евро замедлил рост до
Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.
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