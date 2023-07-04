Курс евро превысил 98 рублей впервые с марта прошлого года

Курс евро на Мосбирже поднялся на 1,41%, до 98,01 рубля, впервые с 29 марта 2022 года .



Ближе к 14 часам евро замедлил рост до 97,99 рубля . Тем временем доллар прибавил в цене 1,27%, до 89,8 рубля , а юань — 1,86%, до 12,4 рубля .



Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.

