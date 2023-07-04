В Петербурге девять человек за неделю убил коронавирус, выявлены сотни новых случаев

Коронавирусная статистика за неделю обновилась: в Петербурге девять смертей, 333 новых случая и 1 59 госпитализаций , сообщил федеральный оперштаб 4 июля .

Всего в России за период с 26 июня по 2 июля госпитализировано 1639 человек , подтверждено 86 летальных исходов. Число госпитализаций в стране растет в 36 регионах . Заболеваемость увеличилась в 26 субъектах страны.

Новый подъем заболеваемости коронавирусом с вариантом-мутантом ждут в России к осени. Подробнее читайте здесь.