В Петербурге девять человек за неделю убил коронавирус, выявлены сотни новых случаев

Коронавирусная статистика за неделю обновилась: в Петербурге девять смертей,
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Новый подъем заболеваемости коронавирусом с вариантом-мутантом ждут в России к осени. Подробнее читайте здесь.
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Коронавирусная статистика за неделю обновилась: в Петербурге девять смертей,
Всего в России за период с
Новый подъем заболеваемости коронавирусом с вариантом-мутантом ждут в России к осени. Подробнее читайте здесь.
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