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    В Петербурге девять человек за неделю убил коронавирус, выявлены сотни новых случаев

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    24 комментария

    Коронавирусная статистика за неделю обновилась: в Петербурге девять смертей, 333 новых случая и 159 госпитализаций, сообщил федеральный оперштаб 4 июля.

    Всего в России за период с 26 июня по 2 июля госпитализировано 1639 человек, подтверждено 86 летальных исходов. Число госпитализаций в стране растет в 36 регионах. Заболеваемость увеличилась в 26 субъектах страны.

    Новый подъем заболеваемости коронавирусом с вариантом-мутантом ждут в России к осени. Подробнее читайте здесь.

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    Комментарии 24

    nikvah04 Июл 2023 в 15:06
    Надо выйти из ВОЗ и этот вирус исчезнет.
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 14:42
    а котики в безопасности?
    +0−0
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