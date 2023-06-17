Коронавирус-мутант ждут к осени

Подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже этой осенью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его размах будет зависеть от того насколько мутирует вирус, который продолжает циркулировать среди людей.



Она выразила надежду, что вирус «не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко», однако это зависит только от него самого, насколько он мутирует (цитата по РИА Новости).



Тем временем переболевшие коронавирусом рассказали о новой побочке. Откуда она взялась и чем грозит — читайте здесь.

