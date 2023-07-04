Увидеть море и разориться: сколько стоит отдохнуть на курортах Краснодарского края во второй половине лета

В Сочи — самый дорогой отдых в Краснодарском крае Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Этим летом Кубань планирует принять до 9 миллионов туристов, при этом пик потока отдыхающих на побережье придется на конец июля и август, когда море уже достаточно прогрелось. Для тех, кто едет на море в самый разгар сезона, мы решили изучить цены на отдых на самых популярных курортах региона и узнать, где будет меньше всего отдыхающих.



Мы поговорили с экспертами и воспользовались сервисом бронирования Ostrovok.ru, чтобы рассчитать, сколько будет стоит размещение для двух туристов на 10 ночей.

Как рассказал 93.RU вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, в 2023 году отдых в Краснодарском крае подорожал в среднем на 10–13%. Самые дешевые туры были в период с 1 по 15 июня , а к 5 июля цены на отели достигают максимума и держатся на этом уровне до 25 августа . Позже, когда отпуска и каникулы в школах заканчиваются, есть вероятность отдохнуть в два раза дешевле.

Анапа Спрос на туры в Анапу в сравнении с прошлым годом вырос на 50% и более. Как говорят эксперты АТОР, этот показатель растет быстрее, чем в Сочи. Курорт традиционно привлекателен для семейного отдыха. Среди главных причин повышения спроса — отток туристов из Крыма и отказ от поездок за границу.

Анапа — один из немногих курортов Кубани, где есть песчаные пляжи Фото: Валерия Дульская / 93.RU Поделиться Поделиться





Экономнее всего остановиться в гостевых домах. Их на анапском побережье почти в два раза больше, чем отелей. Размещение с 15 июля и до конца августа на 10 ночей для двоих стоит от 7 до 240 тысяч рублей, причем средняя цена всё-таки варьируется от 15 до 20 тысяч рублей.

Чем дороже, тем больше услуг включено в стоимость: питание, бассейн, вид на море, ванная комната в номере и так далее. К слову, бесплатный интернет и телевидение есть в 90% случаев. Ну и конечно, чем ближе дом находится к береговой линии, тем больше вы заплатите за жилье. Однако даже самый дешевый вариант за 7 тысяч рублей находится не так уж далеко от моря — всего в 1 километре .

В Анапе можно найти варианты в гостевом доме за 700 рублей в сутки Скриншот: Ostrovok.ru Поделиться Поделиться





Что касается отелей и гостиниц, то тут ценник начинается от 14 тысяч рублей и заканчивается на отметке в 380 тысяч рублей. Самый дорогой отдых в четырехзвездочных отелях, которые находятся в 100–500 метрах от моря. При этом на конец июля и август доступны всего три варианта (один отель в Витязево и два в центре Анапы). В целом средняя цена уютных номеров в 5 минутах ходьбы от моря варьируется от 30 до 56 тысяч рублей.



«Реальная цена трехразового питания по системе "всё включено" — 1500 рублей в сутки. Это дешевле, чем есть в кафе и ресторанах» Сергей Ромашкин, вице-премьер АТОР

Систему «всё включено» предлагают всего 24 отеля и гостевых дома в Анапе. Стоимость проживания на 10 ночей на двоих с трехразовым питанием стартует от 49 тысяч рублей. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что такая опция в отелях позволяет сэкономить на отдыхе семьям с детьми.



— Да, ценник на отели по системе «всё включено» дороже, но опять же многие туристы потратят на питание в заведениях города еще больше. Реальная цена трехразового питания по системе «всё включено» — 1500 рублей в сутки. Но при выборе отеля люди это игнорируют, не учитывая, что в городе ты не поешь на эти сэкономленные деньги три раза в день — выйдет только дороже, — поделился Ромашкин.



Сочи

Пожалуй, это самый дорогой курорт в Краснодарском крае. Сразу оговоримся: это касается центра Сочи, а вот в Лазаревском районе или в Адлере можно найти более дешевые предложения, здесь много отельеров, за счет чего растет конкуренция.

Турпоток в Сочи в 2023 году вырастет на 25% Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





Самый экономный вариант для двоих на 10 ночей — остановиться в кемпинге и ночевать в палатке. Такой отдых обойдется в 10 тысяч рублей. Из плюсов — до пляжа всего 400 метров .

Если вам по душе спать в кровати, то следом в ценовом диапазоне идут гостевые дома — от 12 до 188 тысяч рублей. До моря от 2 до 10 минут ходьбы. Самые дешевые варианты в Вардане, Вишневке и Лоо. Средняя цена — 22–35 тысяч рублей.

Что касается отелей, то самый дешевый вариант во второй половине лета в Адлере — 16,8 тысячи рублей за 10 ночей, далее идет Лоо и Лазаревское — 20–26 тысяч рублей. А вот самые дорогие апартаменты, как и ожидалось, в центре Сочи — от 47 до 468 тысяч рублей.

В центре Сочи самые дорогие варианты размещения Схема: Ostrovok.ru Поделиться Поделиться





Систему «всё включено» рядом с побережьем предлагают всего восемь отелей. С середины июля и до 20-х чисел августа 10 ночей обойдутся здесь в сумму от 91 до 334 тысяч рублей.

«Цену диктуют спрос и загрузка, стоимость не прописывается как с десяток лет назад на сезон, а еженедельно корректируется вверх или вниз»

владелец мини-отеля Олег Козыров<br>

Проживание с трехразовым питанием в Сочи на 10 ночей начинается от 91 тысячи рублей Скриншот: Ostrovok.ru Поделиться Поделиться





Ну а если вы решили совсем уж шикануть, то можете снять виллу около пляжа «Маяк» за 1,49 миллиона рублей.



Напомним, что Сочи остается единственным курортом Краснодарского края, где открыт аэропорт. Поэтому большинство отдыхающих россиян так или иначе будут ехать через город. По оценкам представителей туротрасли, спрос на отдых в Сочи вырастет на 25%. А стоимость проживания в отелях за год возросла до 40%.



«Стоимость отдыха в Краснодарском крае на одного человека на 10 ночей варьируется от 38 до 43 тысяч рублей. Без трат на дорогу» Сергей Ромашкин, вице-премьер АТОР

Геленджик Курорт по площади меньше, чем Сочи и Анапа, но всё равно традиционно пользуется спросом у отдыхающих. В 2014 году Геленджик признали лучшим пляжным курортом России, сейчас же его популярность спала. Местные отельеры понимают это и не задирают цены слишком высоко.



— Геленджик, наверное, для тех, кто его «попробовал на вкус» в последние пару лет. Город сильно изменился в лучшую сторону. Набережную очистили от кафешек из «говна и палок». Например, гости «Южной дачи» — это семьи среднего достатка 30–50 лет с 1–2 детьми или без детей, предпочитающие тихий отдых (не набережная), большинство приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, есть и местные — из Краснодарского края и Ростовской области, — поделился Олег Козыров, владелец мини-отеля «Южная дача» в Геленджике.

На набережной в Геленджике с этого лета нельзя кататься на самокатах и велосипедах Фото: Анастасия Щеглова / 93.RU Поделиться Поделиться





Номер в гостевом доме в 500 метрах от моря на 10 ночей на двоих обойдется всего в 14,8 тысячи рублей. Средняя цена в этой категории — от 21 до 34 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — 118 тысяч рублей.

— По оценкам экспертов, спрос на отдых в Геленджике вырастет на 20% в сравнении с прошлым годом. Что интересно, в 2022 году, несмотря на закрытый аэропорт, спрос на отдых там также вырос примерно на 20%, — рассказал нам вице-премьер АТОР Сергей Ромашкин.

В Геленджике самый дешевый номер в гостевом доме стоит примерно 1,5 тысячи рублей за сутки Скриншот: Ostrovok.ru Поделиться Поделиться





Цены на отели варьируются от 28 до 350 тысяч рублей. Больше всего предложений в диапазоне от 45 до 60 тысяч . А вот по системе «всё включено» рядом с побережьем работает всего один отель и стоимость размещения там куда выше средней — 241 тысяча рублей за 10 ночей.



— Большинство отелей использует динамическое ценообразование. Это значит, что цену диктуют спрос и загрузка, стоимость не прописывается как с десяток лет назад на сезон, а еженедельно корректируется вверх или вниз, — отметил Олег Козыров.

Глубина бронирования в этом году варьируется от недели до 2 месяцев. Как считает владелец мини-отеля «Южная дача», во многом дело в погодных катаклизмах и плохих новостях, связанных с военной операцией. — В любом случае сильнее Крыма в этом году никто из отельеров не пострадал, вот там ситуация грустная: и логистика сложная, и новости не позитивные. Так что нам грех жаловаться в Краснодарском крае, — заключил Козыров.

Азовское море

Отдых здесь не так популярен, как на Черном море. Сергей Ромашкин считает, что спрос на Азовское море среди туристов в 2023 году вырастет не больше чем на 5%. Поэтому мы решили рассмотреть сразу три самых известных курорта. Цены вас приятно удивят.

Отдых на Азовском море остается самым бюджетным вариантом Фото: Валерия Дульская / 93.RU Поделиться Поделиться





Ейск Самый дешевый вариант на 10 ночей для двоих — 12,8 тысячи рублей в 300 метрах от пляжа. Самый дорогой — 85 тысяч рублей. Кстати, системы «всё включено» тут вообще нет, но есть 15 отелей, где кормят в счет оплаты проживания один раз в сутки.

Голубицкая Стоимость жилья вблизи моря начинается от 13,8 тысячи рублей. Средняя цена — 22–30 тысяч рублей. Самый дорогой номер — 80 тысяч рублей. Отелей, где есть питание, нет.

Кучугуры Остановиться на 10 ночей в самом дешевом гостевом доме стоит 12,8 тысячи рублей. Средняя стоимость — 20–28 тысяч рублей. Дороже всего стоит проживание в мини отеле — 54 тысячи рублей. Только в одном отеле в стоимость номера входит питание 1 раз в день.

Сколько брать с собой денег?



— Средний чек колеблется от 38 до 43 тысяч рублей на одного человека на 10 ночей без стоимости дороги. Если же мы берем еще и траты на проезд на самолете, поезде или машине, то грубо говоря, на одного можно уложиться в 50 тысяч рублей, и это будет хороший отдых с трехразовым питанием, — считает Сергей Ромашкин.

