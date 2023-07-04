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    Мать девочки, которая показала сигнал о помощи: ребёнка попросили это сделать журналисты

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    8 комментариев

    Новый поворот в скандальной истории о девочке Веронике, которая показала международный сигнал о помощи в эфире «Первого канала». Её мать Кристина Боржова утверждает, что ребёнка попросили это сделать журналисты.

    «Корреспонденты вместе с ведущими ''Первого канала'' понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест, если она начнет запинаться, чтобы переснять заново»,— заявила Боржова в интервью изданию «День во Владимире».

    Напомним, 21 июня на «Первом» вышла программа «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники». Сюжет был посвящен семье из Мурома, где родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. Во время интервью старшая сестра девочки показала жест, который считается международным сигналом о помощи. Как он появился и сколько людей спас — «Фонтанка» писала здесь.

    Кристина Боржова заявила, что журналисты обещали помочь ей лишить отца детей по имени Карен родительских прав. О причинах женщина лаконично сообщила, мол, «есть за что».

    1 июля уполномоченный по правам детей во Владимирской области Юлия Раснянская заявила, что обе девочки в безопасности, об этом писал «Коммерсантъ». По словам Раснянской, за семьей Боржовой детский омбудсмен наблюдает с 2020 года.

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    Комментарии 8

    Гость04 Июл 2023 в 01:13
    Так это и доказать надо!
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