Мать девочки, которая показала сигнал о помощи: ребёнка попросили это сделать журналисты

Новый поворот в скандальной истории о девочке Веронике, которая показала международный сигнал о помощи в эфире «Первого канала». Её мать Кристина Боржова утверждает, что ребёнка попросили это сделать журналисты.



«Корреспонденты вместе с ведущими ''Первого канала'' понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест, если она начнет запинаться, чтобы переснять заново»,— заявила Боржова в интервью изданию «День во Владимире».



Напомним, 21 июня на «Первом» вышла программа «Мужское/Женское» под названием «Сутяжники». Сюжет был посвящен семье из Мурома, где родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. Во время интервью старшая сестра девочки показала жест, который считается международным сигналом о помощи. Как он появился и сколько людей спас — «Фонтанка» писала здесь.

