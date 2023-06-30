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    Девочка в эфире Первого канала показала жест с просьбой о помощи. Объясняем, что произошло

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    Фото: коллаж / кадр из видеосюжета Первого канала
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    В эфире Первого канала восьмилетняя девочка показала жест, который считается просьбой о помощи. Он распространился благодаря TikTok — и теперь спасает жизни людей.

    Своему появлению «Сигнал о помощи» обязан Канадскому женскому фонду. Его предложили использовать в 2020 году. Тогда, во время пандемии коронавируса, правозащитники говорили об увеличении количества случаев домашнего насилия, связанного с самоизоляцией. Предполагалось, что такой жест можно будет легко показать во время видеозвонка — и дать понять собеседнику, что тебе нужна помощь. Для этого нужно повернуть ладонь к камере и прижать большой палец к ладони, а затем согнуть остальные четыре пальца, как бы приобнимая большой.

    Во многом о жесте стало известно благодаря коротким видео: о сигнале помощи много рассказывали в TikTok и на других платформах. Один из первых роликов записал сам Канадский женский фонд. По сюжету женщина разговаривает с подругой по видеосвязи о рецепте бананового пирога, пока на заднем фоне ходит её партнер. Она показывает жест, не меняя тему беседы.

    Фото: скриншот / Канадский женский фонд
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    В России, где домашнее насилие декриминализировано, такие ролики тоже получили распространение, хоть и не такое широкое. Сюжеты практически идентичные: девушка показывает сигнал, если нуждается в помощи. Например, в то время, когда уходит с дружеских посиделок или, наоборот, в гости вдруг заходит соседка.

    Автор: видео / OkanutieS / YouTube

    Самая известная история спасения благодаря сигналу о помощи произошла в США в 2021 году. 16-летняя девушка, которая уже числилась как пропавшая без вести, показала сигнал из окна автомобиля. Жест увидели и передали информацию в полицию. В итоге 61-летнего водителя арестовали и обвинили в незаконном лишении свободы и хранении детской порнографии. В 2022 году таким же жестом привлекла внимание прохожих 14-летняя жительница немецкого города Людвигсхафен. 19-летнего парня, который изнасиловал её на детской площадке, задержали.

    Известен и случай, когда сигнал помощи помог пострадавшей от насилия из России. Школьница из Перми, которую четыре года насиловал отчим, показала нужный жест в социальной сети. Подруга увидела публикацию и передала информацию классному руководителю. Как пишет «КП-Пермь», в феврале 2023 года мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во всех трех случаях пострадавшие увидели инструкцию к получению помощи в TikTok.

    Последние упоминания сигнала о помощи связаны с выпуском передачи «Мужское и женское». Сюжет касался развода пары из Владимирской области, которые не могут договориться о времени общения с 4-летней дочкой. Сигнал показала её старшая сестра. Теперь в деле разбираются следователи. Региональный СК заявил, что собирается проверить условия проживания и принять меры, если необходимо.

    Фото: коллаж / кадр из видеосюжета Первого канала
    Фото: скриншот / Канадский женский фонд

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