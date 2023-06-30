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    СК объявил о проверке после жеста о помощи от ребенка в эфире программы Первого канала

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    В эфире Первого канала обсуждали проблемы и взаимоотношения семьи из города Муром Владимирской области. Одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который обозначает сигнал о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием. Региональный СК в пятницу, 30 июня, объявил о проведении проверки.

    «Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», — говорится в сообщении ведомства.

    В Telegram-канале программы «Мужское/Женское» рассказали, что в эфир программа вышла 21 июня — в одном из сюжетов 8-летняя девочка показала международный знак призыва о помощи.

    Фото: коллаж / кадр из видеосюжета Первого канала
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    «Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в следственный комитет России по Москве», — сказано в публикации.

    О результатах проверки, как говорится в сообщении СК, доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.

    Фото: коллаж / кадр из видеосюжета Первого канала

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    СКПризыв о помощиПервый канал
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