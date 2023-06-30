СК объявил о проверке после жеста о помощи от ребенка в эфире программы Первого канала

В эфире Первого канала обсуждали проблемы и взаимоотношения семьи из города Муром Владимирской области. Одна из несовершеннолетних дочерей в ходе записи с ней интервью показала жест рукой, который обозначает сигнал о помощи для людей, которые столкнулись с домашним насилием. Региональный СК в пятницу, 30 июня, объявил о проведении проверки.



«Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию», — говорится в сообщении ведомства.