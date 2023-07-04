Экономика новых территорий. Чей сейчас бизнес в Херсонской и Запорожской областях

Херсонская и Запорожская области, относительно ДНР и ЛНР, стали более доступны для российского бизнеса относительно недавно — после их частичного перехода под контроль РФ в 2022 году и официального присоединения этих территорий. К примеру, крупнейшие херсонские предприятия в большинстве своем либо прекратили работу, либо, по последним данным, остались под крылом украинского менеджмента. Суммарно, по данным СПАРК, на территориях зарегистрировано 15 648 компаний. В Донецк и Луганск российские бизнесмены начали подтягиваться еще с 2014 года, так что и сфера влияния их побольше — 7,5 и 5,7 тысячи компаний соответственно. Но и с Херсонской и Запорожской областями тоже медлить не стали — 664 и 1830 юрлиц. «Фонтанка» рассказывает о том, кто сейчас управляет бизнесом в новых регионах.