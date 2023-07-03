    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 11

    4 м/с, южн

    751мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.33eur97.26

    Тушат и пожарные, и дождь. Пожар на Кожевенной линии почти победили

    1921
    1 комментарий

    Уровень сложности пожара в доме 34 по Кожевенной линии понизили до обычного, сообщает 3 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Из дома эвакуировались восемь человек.

    Как отмечает корреспондент «Фонтанки», кровля уже скорее дымит, чем горит. Тушению, вероятно, помогает и ливень — а до его начала огонь раздувал ветер с залива.

    Один из охранников предположил, что загореться могла проводка на чердаке. Из оцепления выталкивали машины, а также спасатели вывели из зоны пожара девушку.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее сообщалось, что пожар локализовали на 450 «квадратах». Прокуратура отмечала, что производственно-административное здание принадлежит ФГУП «Дирекция инвестиционной деятельности». Ведомство устанавливает обстоятельства и причины пожара, а также контролирует проверку, организованную МЧС.

    Заинтересовалось пожаром и региональное управление Роспотребнадзора: сотрудники выезжали на место, чтобы сделать забор проб воздуха. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», Кожевенная линия перекрыта. Ранее была изменена трасса автобусного маршрута № 152.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар на Кожевенной линии
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close