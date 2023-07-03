Тушат и пожарные, и дождь. Пожар на Кожевенной линии почти победили

Уровень сложности пожара в доме 34 по Кожевенной линии понизили до обычного, сообщает 3 июля пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Из дома эвакуировались восемь человек.



Как отмечает корреспондент «Фонтанки», кровля уже скорее дымит, чем горит. Тушению, вероятно, помогает и ливень — а до его начала огонь раздувал ветер с залива.

Один из охранников предположил, что загореться могла проводка на чердаке. Из оцепления выталкивали машины, а также спасатели вывели из зоны пожара девушку.