Тушат и пожарные, и дождь. Пожар на Кожевенной линии почти победили

Уровень сложности пожара в
Как отмечает корреспондент «Фонтанки», кровля уже скорее дымит, чем горит. Тушению, вероятно, помогает и ливень — а до его начала огонь раздувал ветер с залива.
Один из охранников предположил, что загореться могла проводка на чердаке. Из оцепления выталкивали машины, а также спасатели вывели из зоны пожара девушку.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Ранее сообщалось, что пожар локализовали на 450 «квадратах». Прокуратура отмечала, что производственно-административное здание принадлежит ФГУП «Дирекция инвестиционной деятельности». Ведомство устанавливает обстоятельства и причины пожара, а также контролирует проверку, организованную МЧС.
Заинтересовалось пожаром и региональное управление Роспотребнадзора: сотрудники выезжали на место, чтобы сделать забор проб воздуха. Как отмечает корреспондент «Фонтанки», Кожевенная линия перекрыта. Ранее была изменена трасса автобусного маршрута