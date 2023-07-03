Прокуратура присмотрелась к пожару на Кожевенной линии

Прокуратура разбирается в обстоятельствах и причинах пожара в доме 34 по Кожевенной линии в Петербурге. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ведомства.



Также прокуратура контролирует проверку, организованную МЧС. В прокуратуре отмечают, что пострадавших нет, а горящее производственно-административное здание принадлежит ФГУП «Дирекция инвестиционной деятельности».

Как писала «Фонтанка», горят 80 «квадратов» на чердаке пятиэтажного здания. Пожар тушат по повышенному номеру сложности.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что его сотрудники выезжали на Кожевенную для отбора проб атмосферного воздуха.

