На Кожевенной линии в Петербурге по повышенному номеру сложности тушат здание

На Кожевенной линии вечером 3 июля загорелся дом
читатель «Фонтанки»
О пожаре стало известно в начале девятого. Не прошло и часа, как пожару присвоили повышенный номер сложности до
О пострадавших не сообщалось.
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На Кожевенной линии вечером 3 июля загорелся дом
читатель «Фонтанки»
О пожаре стало известно в начале девятого. Не прошло и часа, как пожару присвоили повышенный номер сложности до
О пострадавших не сообщалось.
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