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    На Кожевенной линии в Петербурге по повышенному номеру сложности тушат здание

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    3 комментария

    На Кожевенной линии вечером 3 июля загорелся дом № 34. Полыхает 80 квадратных метров на чердаке пятиэтажного административного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

    читатель «Фонтанки»

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    О пожаре стало известно в начале девятого. Не прошло и часа, как пожару присвоили повышенный номер сложности до 1-БИС. Тушат его 38 человек с девятью единицами техники.

    О пострадавших не сообщалось.

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