Вместо «Аллегро» — танки: финны готовят железную дорогу к быстрой переброске сил НАТО

Финляндия после присоединения к НАТО начала модернизировать железную дорогу, связывающую ее со Швецией. Она будет использоваться для ускоренной переброски войск в случае конфликта, сообщает Reuters 3 июля.



Как пишет агентство, до февраля 2022 года модернизация единственной железной дороги вокруг Торнио на границе со Швецией за 37 млн евро просто обещала местным жителям возможность сесть на ночной поезд до Стокгольма, однако теперь у неё новое назначение — её готовят для возможной переброски войск.

«Работы должны быть завершены в следующем году и облегчат союзникам переброску подкреплений и техники из-за Атлантики прямо в Кемиярви, в часе езды от российской границы и в семи часах езды от российского ядерного бастиона и военных баз под Мурманском на Кольском полуострове», — пишет Reuters.