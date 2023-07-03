Россияне снова смогут подавать заявления на визу в Латвию

После оценки безопасности и консультации с соседними государствами Латвия с 4 июля снова начнет принимать заявления от российских граждан на выдачу виз, сообщает 3 июля МИД Латвии.



Согласно сообщению, заявки на визы будут принимать у россиян, которые имеют родственников в Латвии. В списке указаны супруги, родители, бабушки, дедушки, дети и внуки. Также заявления будут рассмотрены, если у гражданина РФ есть родственник, который проживает в Европейской экономической зоне и Швейцарии. Отдельно диппредставительства принимают заявки, чье присутствие в Латвии связано с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах. Также визы могут быть выданы в случае угрозы безопасности или жизни человека.

