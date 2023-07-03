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    Россияне снова смогут подавать заявления на визу в Латвию

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    После оценки безопасности и консультации с соседними государствами Латвия с 4 июля снова начнет принимать заявления от российских граждан на выдачу виз, сообщает 3 июля МИД Латвии.

    Согласно сообщению, заявки на визы будут принимать у россиян, которые имеют родственников в Латвии. В списке указаны супруги, родители, бабушки, дедушки, дети и внуки. Также заявления будут рассмотрены, если у гражданина РФ есть родственник, который проживает в Европейской экономической зоне и Швейцарии. Отдельно диппредставительства принимают заявки, чье присутствие в Латвии связано с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах. Также визы могут быть выданы в случае угрозы безопасности или жизни человека.

    Латвия полностью прекратила выдачу виз россиянам 24 июня. Ограничения были связаны с попыткой Евгения Пригожина устроить в России военный мятеж. Тогда в результате прохода войск ЧВК «Вагнер» в Москве, Московской и Воронежской областях был введен контртеррористический режим. Мятеж был прекращен в тот же день, однако режим КТО был снят только утром 26 июня.

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