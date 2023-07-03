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    ВТБ второй год подряд не будет выплачивать дивиденды

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    Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, передает ТАСС 3 июля.

    Ранее наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли. Дело в том, что по итогам года компания зафиксировала рекордный убыток. По МСФО он составил 612,6 млрд рублей, по российским стандартам бухучета — 756,8 млрд рублей.

    В апреле в банке также заявили, что и за 2023 год с наибольшей долей вероятности дивидендных выплат не будет, хотя компания и ожидает получить прибыль порядка 400 млрд рублей.

    При этом число розничных инвесторов ВТБ за год выросло на 37% — до 789 тысяч человек. Основной акционер банка с долей в 61,8% — государство в лице Росимущества.

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