ВТБ второй год подряд не будет выплачивать дивиденды

Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2022 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, передает ТАСС 3 июля.



Ранее наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли. Дело в том, что по итогам года компания зафиксировала рекордный убыток. По МСФО он составил 612,6 млрд рублей, по российским стандартам бухучета — 756,8 млрд рублей.



В апреле в банке также заявили, что и за 2023 год с наибольшей долей вероятности дивидендных выплат не будет, хотя компания и ожидает получить прибыль порядка 400 млрд рублей.

